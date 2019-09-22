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Мирные жители на Донбассе боятся отвода украинской армии

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Мирные жители на Донбассе боятся отвода украинской армии
На Донбассе местные жители обеспокоены разведением сил. Фото: Prm

На Донбассе в подконтрольном Украине городе Золотое люди обеспокоены планами относительно отвода украинских военных с их позиций.

Местные жители обеспокоены тем, что начнется безнаказанность и незаконные самосуды над теми гражданскими, которые проживая рядом с военными, поддерживали их. Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди боятся отсутствия власти и коммуникаций с ней. В Золотом-4 и так сложно с продовольствием. В основном в населенном пункте живут пенсионеры, их средний доход едва переваливает за 1500 грн. В то же время, для сравнения, три тонны угля в этом районе (для отопления дома на зиму) стоит около 10 тыс. грн.

"На украинской территории разведения войск не может быть. Это украинская территория. Дальше всего, куда могут пойти украинские войска - только вперед. У нас все люди могут подняться для того, чтобы не отпустить отсюда украинские войска. Мы будем рядом с ними, но не отпустим войска с украинской территории", - отметила местная жительница Марина Данилкина.

Бойцы ВСУ, расположенные в районе города, также против ухода со своих позиций.

"Если здесь разведут войска, то это будет очень плохо. Местные жители боятся. Мы только отойдем - они (пророссийские силы - ред.) пойдут сразу в наступление", - считает один из военных.

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Как отмечает издание, среди военнослужащих отсутствует доверие любым договоренностям по урегулированию конфликта. Кроме того, если военные и будут отходить, то за пределы населенного пункта. Это означает, что 526 человек из Золотого-4 окажутся в так называемой "серой зоне".

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, как будет происходить разведения сил на оккупированной части Донбасса. По его словам, войска будут отводить участками и одновременно с обеих сторон.

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