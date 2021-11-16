Минобороны озвучило сроки начала кризиса в Украине из-за военной агрессии РФ

Кризис из-за военной агрессии РФ может начаться в начале декабря. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Минобороны подтвердили угрозу дестабилизации ситуации в Украине зимой. Кризис из-за военной агрессии России может начаться в начале декабря.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире телеканала ICTV.

Она отметила, что в Украины нет разногласий с западными партнерами по передвижению войск России.

"У нас нет разногласий со странами-партнерами и разведками, с которыми мы обмениваемся информацией. По количеству, интенсивности, по движению российских войск нет разногласий. Мы по-разному прогнозируем, но сегодня все прогнозы совпадают. Приблизительное время кризиса называют зиму в этом году. Начиная с декабря", - заявила Маляр в программе "Свобода Слова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британский генерал посоветовал готовиться к войне с Россией

По украинским оценкам, Россия разместила вблизи границ Украины около 114 тыс. своих военнослужащих - около 92 тыс. человек наземной и около 22 тыс. человек морской и воздушной компоненты группировки войск, сообщил руководитель военной разведки, бригадный генерал Кирилл Буданов.

Добавил, что российские силы "демонстративно покинули свои танки, боевые машины и реактивные системы вблизи нашей границы" после широкомасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре.

"Это можно рассматривать как подготовку к широкомасштабному вторжению и как попытку психологического давления", - подчеркнул Буданов.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.