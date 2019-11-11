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Министр обороны рассказал, что думает о результатах опроса жителей Донбасса

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Министр обороны рассказал, что думает о результатах опроса жителей Донбасса
Загороднюк говорит, что результаты опроса - это последствия информационного воздействия оккупантов. Фото: i.obozrevatel.com

По мнению министра обороны Андрея Загороднюка результаты соцопроса жителей ОРДЛО являются следствием постоянного информационного воздействия оккупантов на население этих территорий.

Об этом чиновник сказал в эфире "ТСН. Тиждень" на канале 1 + 1.

"Я не знаю методики, по которой принималось это исследование. Но могу сказать, что действительно населения там находится под постоянным информационным воздействием. И мы этот эффект", - отметил министр.

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"В течение 5 лет там населения зомбировалось с точки зрения того, кто прав, кто виноват, за кого они должны быть и т.д.", - сказал Загороднюк.

По его словам, информационная война России против Украины началась еще до 2014 года. Министр уверяет, что Украина имеет планы по усилению своих возможностей относительно информационных войн.

57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины. 34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР или ЛНР, а 6,8% - паспорта РФ. 42,9% жителей оккупированных территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.

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