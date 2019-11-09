Сколько жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины

57,8% считают себя гражданами Украины. Фото: "Вчасно"

57,8% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей считают себя гражданами Украины.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина".

34,8% жителей ОРДЛО имеют паспорта ДНР или ЛНР, а 6,8% - паспорта РФ. 42,9% жителей оккупированных территорий никогда не задумывались о получении российского гражданства.

Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года.

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В исследовании приняли участие +1606 респондентов - 800 жителей Луганской и 806 из Донецкой области. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

В случае пребывания украинских правоохранителей в "серой зоне" после разведения войск оккупанты отправят туда своих боевиков. Об этом говорится в заявлениях главарей террористических группировок ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, обнародованных медиаресурсами террористов.