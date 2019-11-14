Министр обороны поставил Коломойского на место

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал Россию врагом и добавил, что с ней невозможны любые финансово-экономические отношения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Без лишних слов: еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из 6-ти букв - Россия. Это не "ополченцы" или "местная милиция", а кадровые военные из РФ, стало еще более понятным под время жутких событий в Иловайске", - пишет он.

Автор: Скриншот Министр обороны Украины назвал Россию врагом

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Загороднюк добавил, что с врагом можно разговаривать только на языке оружия, или опытных дипломатов.

"Нужно делать все, что от нас зависит, для полноценной интеграции с НАТО на всех уровнях. Как Министр обороны, я не просто держу это на контроле. Я этим живу", -написал он.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине стоит отвернуться от Запада и наладить отношения с Россией. Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты МВФ