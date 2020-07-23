Мэр Славянска заразился коронавирусом

Чиновник сказал, что чувствует себя хорошо. Фото: Facebook-страница Вадима Ляха

Мэр Славянска Вадим Лях заявил, что заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей.

Об этом он сообщил в Facebook в четверг.

"Получил результаты анализов. К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию. Самочувствие хорошее, нахожусь под наблюдением врачей. Всем хорошего дня и здоровья. Берегите себя", - сказал он.

За время карантина в Донецкой области зарегистрировали 818 случаев Covid-19, 11 человек умерли. Больше всего зарегистрировали в Славянске - 433 случая.

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За сутки 22 июля в Украине Covid-19 подтвердили 856 лицам, выздоровели 828 больных, умерли 17 человек. Больше всего новых случаев - в Киеве, 112 больных.