Мавка - душа леса: показали новый камуфляж украинських воинов

ВСУ показали новую украинскую военную форму "Мавку".

Для презентации сняли 3--минутное видео с видами Днестра, его обнародовали на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

На видео украинский военный в лодке движется но реке. Благодаря цвету и форме лодки его легко спутать с палкой, плывущей по течению.

Кадры меняются на девушку в белой рубашке, вероятно, она символизирует Мавку - дух леса из украинской мифологии, которая ищет бойца

Затем кадры меняются вновь и показывают нам камни, военного не видно из-за цвета формы.

Все это сопровождается треком Карчата украинской группы Фолькнеры.

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На Донбассе провели показательную тренировку операторов беспилотных авиационных комплексов. Такие тренировочные мероприятия планируют проводить регулярно в зоне проведения операции Объединенных сил. Видео с тренировочными полетами обнародовала пресс-служба ООС в Facebook.