Военные показали эффектное видео тренировок беспилотников

Уніан Война на Донбассе: украинские военные показали фектне видео тренировок беспилотников

На Донбассе провели показательную тренировку операторов беспилотных авиационных комплексов. Такие тренировочные мероприятия планируют проводить регулярно в зоне проведения операции Объединенных сил.

Видео с тренировочными полетами обнародовала пресс-служба ООС в Facebook.

"Такие мероприятия будут проводиться регулярно для наращивания возможностей подразделений, на вооружении которых находятся эти комплексы. Такой подход позволяет подразделениям Объединенных сил успешно и эффективно применять беспилотники для решения широкого спектра боевых и специальных задач, основными из которых являются воздушная разведка, наблюдение за полем боя, корректировки огня ракетных войск и артиллерии", - рассказали в штабе ООС.

В течение мероприятия имитировали налет средства воздушного нападения на объекты военной части и провели его условное уничтожение. Также участникам занятия было практически продемонстрировано комплекс действий по управлению подразделениями противовоздушной обороны во время реального налета средства воздушного нападения.

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Российские оккупационные войска 26 мая трижды обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. Ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.