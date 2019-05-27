Испытали модернизированные крылатые ракеты "Нептун"

В Одесской области испытали ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун".

Проверяли работу нововведений и модификаций в конструкции украинской крылатой ракеты Р-36, пишет Укроборонпром.

Ракете заменили головку самонаведения, стартовый двигатель и крылья и рули большей площади.

Все это нацелено на повышение управляемость и маневренность Р-360.

"Учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом", - пишут в концерне.

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На Донбассе провели показательную тренировку операторов беспилотных авиационных комплексов. Такие тренировочные мероприятия планируют проводить регулярно в зоне проведения операции Объединенных сил.