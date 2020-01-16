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четверг, 16 января 2020 13:01

Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт
5

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16 января 1959 на Манхэттене, Нью-Йорке родился американский миллионер, этнический украинец Маркиян Григорий Паславский. Марк - один из самых ярких фигур современной истории Украины: участвовал в Революции достоинства и пошел защищать Украину от русских захватчиков в 2014 году.

Семья Марка переехала в США в 1944 году, его родной дядя Николай Лебедь был руководителем Службы безопасности ОУН.

Автор: https://www.plast.org.ua/
  Марк Паславский на позывной "Франко" родился в Нью-Джерси. В США его семья уехала из Украины в 1944 году. Мать Орыся Паславская родом из Тернополя
Марк Паславский на позывной "Франко" родился в Нью-Джерси. В США его семья уехала из Украины в 1944 году. Мать Орыся Паславская родом из Тернополя

Украинец вырос в Нью-Джерси, по юности участвовал в Пласте, увлекался волейболом.

В 1981 году он поступил в военную академию в Вест-Пойнте, служил 10 лет в 75-м полку рейнджеров. Оставил военную службу в США в 1991 году.

После окончания военной службы Марко стал инвестиционным банкиром в США.

В конце 90-х он принял решение переехать в Украину.

Автор: Новинарня
  Праздничный мундир рейнджера Паславского
Праздничный мундир рейнджера Паславского

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На родине устроился менеджером по продажам металлоконструкций в одном из мариупольских заводов, был инвестиционным консультантом. Затем работал уже в украинский банковский сфере.

Впоследствии Марк основал агрофирму "Росава-К", которая стала одним из самых прибыльных предприятий Киевской области.

Миллионер искренне болел за Украину: был участником Оранжевой революции, и Революции Достоинства.

Автор: Новинарня
  В конце 90-х Марк переехал в Украину. Перед этим сделал карьеру в армии США. Его собратья вспоминают, как он ругал нашу сих пор советскую армию
В конце 90-х Марк переехал в Украину. Перед этим сделал карьеру в армии США. Его собратья вспоминают, как он ругал нашу сих пор советскую армию

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"Как-то мы в очередной раз бежит каждый по своим делам вновь пертнулися на Майдане Независимости недалеко от памятника Архистратигу Михаилу. Расспросили друг в друга, что как чем кто занимается заговорили об экономике Украины. Он отметил, что в Украине тяжелая финансовая ситуация так много в которых сферах тотальная коррупция. в частности, во время разговора он обратил внимание на мужчину, который у нас со стороны банка. Марко сказал, что это доверенное лицо какого-то олигарха и видимо снова идет в банк проводить махинации. Мы с ним говорили еще некоторое время о возможности е ономичного подъема Украины если будет изменена фискальная система и налажена монетарная политика. Однако на это уйдет очень много времени. Тогда Марко произвел впечатление мощного финансиста, который знает о чем говорит ", - рассказывает Роман Орищенко, пластун, активист" Самообороны Майдана ".

Весной 2014-го Марко официально принял украинское гражданство и ушел добровольцем на восток.

Был стрелком 2-го батальона специального назначения НГУ "Донбасс" с позывным "Франко".

Автор: Новинарня
  Вещи Марка, которые он использовал во время Революции Достоинства. Марко любил Украину и четко видел в каком направлении ей нужно развиваться, чтобы стать сверхуспешной
Вещи Марка, которые он использовал во время Революции Достоинства. Марко любил Украину и четко видел в каком направлении ей нужно развиваться, чтобы стать сверхуспешной

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"Познакомились с ним еще в Попасной. Я и Маркиян Лысейко как фотокорреспонденты пришли в школу, где жил батальон "Донбасс". Нас отправили на третий этаж, чтобы поселиться, ведь там были еще свободные места в комнатах. В одном из помещений дислоцировались разведчики. Сказали "Да идите к нам, будете с нами жить!". Среди них был и Марк. При знакомстве представился позывным "Франко". Сразу было слышно его своеобразный акцент, смешно ругался на украинском языке. Это была смесь суржика и английских слов, вместе это звучало как-то очень изысканно. С ним мы общались каждый вечер до ночи. Франко сам подходил к нам и спрашивал, что в мире происходит, заходил в интернет, интересовался политическими новостями. Анализировал вместе с нами последние события. Несмотря на всю эту геополитику, на все эти глобальные течения, даже на то , что эти события кому выгодны он считал, что все равно надо лично защищать Украину с оружием в руках. И это было ему честь", - вспоминает фотокорреспондент Макс Левин.

Добавляет, что когда на позиции приезжали другие журналисты Марк не общался с ними.

"К нам он относился как к своим, потому что мы общались с ним не как журналисты, а как побратимы. Но когда приезжали корреспонденты, то Франко старался это время переждать в комнате, чтобы не давать никаких интервью и комментариев. Говорил, что журналисты опять все перекрутят, напишут так как нужно их владельцам. он точно не хотел светиться и щеголять, что мол смотрите какой я классный парень ", - добавляет он.

Франко погиб 19 августа 2014 освобождая Иловайск от русских захватчиков. Россияне расстреляли его в спину.

Как участник Пласта он получил посмертно Железный крест - высшую награду.

Матери передали 3 ордена: Орден Даниила Галицкого, Медаль "За жертвенность и любовь к Украине" и орден "Народный Герой Украины".

Похоронили мильонера 26 августа на Аскольдовой могиле.

После его смерти предатель Украины, крымский бизнесмен Леонид Мосийчук попытался присвоить его предприятие "Русава-К".

Автор: Новинарня
  Человек основал агрофирму "Росава-К", а на защищать Украину пошел рядовым, хотя и имел опыт армии США
Человек основал агрофирму "Росава-К", а на защищать Украину пошел рядовым, хотя и имел опыт армии США

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При жизни Марк написал сборник размышлений "Заклик діяти: слова Маркіяна Паславського". В нем собрана его аналитика и размышления касательно общественной жизни Украины и возможные векторы развития - экономики, банковского дела, политики, образования, армии.

Почтили память Марка 6 декабря 2014 во время игры команд НХЛ "Нью-Джерси Девилс" и "Вашингтон Кэпиталс".

В мае 2015 Подгаецкую гимназию в Тернопольской области назвали в его честь.

В августе 2015 Марку Паславскому установили памятный знак на Аскольдовой Могиле.

Имя Маркияна Паславского присвоили реабилитационному центру во Львове.

Маркиян Паславский - один из персонажей фильма "Иловайск 2014 Батальон Донбасс"

16 января в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта. Бои за ДАП стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, защитников терминалов стали называть киборгами.
Украинские военные защищали аэродром с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. В общем 242 дня.

Первый бой между украинским защитниками и пророссийскими боевиками состоялся в конце мая 2014 года. В тот день оккупанты отступили, понеся тяжелые потери, и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта. Осенью 2014-го боевые действия возобновились в значительно большем масштабе.

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января

Марко Паславский: миллионер, который ушел на фронт

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