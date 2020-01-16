Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа

16 января в Украине –. Бои за ДАП стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, защитников терминалов стали называть киборгами.

Украинские военные защищали аэродром с 26 мая 2014-го до 22 января 2015 года. В общем 242 дня.

Первый бой между украинским защитниками и пророссийскими боевиками состоялся в конце мая 2014 года. В тот день оккупанты отступили, понеся тяжелые потери, и на несколько месяцев отказались от штурма аэропорта. Осенью 2014-го боевые действия возобновились в значительно большем масштабе.

По данным сведенной волонтерами "Книги памяти погибших", в январе 2015 года за Украину погибли 272 военных.

Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российских оккупационных войск и пророссийских боевиков, упорно отстаивая украинскую землю.

6 декабря 2017-го в День Вооруженных сил Украины состоялась премьера фильма "Киборги", режиссера Ахтема Сеитаблаева. По случаю выхода ленты в прокат команда "Киборгов" и фонд "Повернись живим" организовали инициативу #ЯНебайдужий!: с каждого билета, приобретенного на фильм, 5 грн перечисляли на помощь семьям погибших в боях за Донецкий аэропорт.

За почти два месяца проката лента собрала 22 252 882 грн. Из них 1 523 230 грн. передали через фонд семьям погибших защитников.