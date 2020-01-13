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понедельник, 13 января 2020 13:33

Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта
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22 января 2015 года уцелевшие защитники вышли из терминала
Диспетчерская башня к войне, 2012 год
Башня во время боев сентября 2014 года
До, во время, после

13 января в результате длительного обстрела, совершенного боевиками, в аэропорту Донецка упала диспетчерская башня.

Следующие сведения пять лет назад озвучил тогдашний спикер АТО Леонид Матюхин.

Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

По данным сводной волонтерами "Книги памяти погибших", в январе 2015 года за Украину погибли 272 военных.

Того же 13 января под Волновахой на Донбассе террористы так называемой ДНР обстреляли из "Градов" контрольно-пропускной пункт ВСУ. Под удар попал рейсовый автобус. Погибли 12 человек.

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Дата
13
января

Боевики разрушили башню Донецкого аэропорта

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

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