"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

13 января 2015 года под Волновахой на Донбассе террористы так называемой ДНР обстреляли из "Градов" контрольно-пропускной пункт ВСУ.

Под удар попал рейсовый автобус. Погибли 12 человек.

По блокпосту выпустили около сорока снарядов с РСЗО БМ-21 "Град". Большинство из них упали на дорогу и окружающие поля, но один разорвался за 7 м от автобуса. Обломки ракеты изрешетили автобус. На месте погибли 10 человек, 18 получили ранения. Впоследствии еще два человека скончались в больнице.

Российские террористы убили на блокпосту под Волновахой 12 человек. 7 женщин, в том числе 14-летнюю девочку, и 5 мужчин.

Список погибших:

Шудикина Ольга Николаевна

Корнилова Инна Александровна

Старчак Лариса Ивановна

Коломоец Роман Анатольевич

Моргасюк Татьяна Викторовна

Моргасюк Александр Александрович

Поляков Владислав Александрович

Гринник Мария Николаевна

Казеко Наталья Михайловна

Дуков Дмитрий Викторович

Лазуткина Анастасия Владимировна

Карпов Анатолий Иванович

Согласно информации от Генштаба Вооруженных сил Украины, перед обстрелом оккупанты собрали в оккупированном ими Докучаевске представителей российских СМИ. Боевики планировали обстрелять блокпост из города, заставив ВСУ нанести удар по жилым кварталам. Это дало бы возможность кремлевским пропагандистам очередной раз обвинить Украину в "убийстве мирных жителей Донбасса". И вскоре после обстрела сайты террористов распространяли новость о том, что ДНР "накрыли" блокпост. И только узнав о масштабах совершенного преступления, поспешили обвинить в этом ВСУ.

Вечером того же дня пятый президент Украины Петр Порошенко в обращении к народу сравнил трагедию под Волновахой с расстрелом редакции Charlie Hebdo в Париже, произошедшим 7 января того же года. Вскоре после этого пользователи социальных сетей запустили акцию "Я – Волноваха" (Je suis Volnovakha), по аналогии с французской акцией Je suis Charlie, посвященной памяти жертв парижского теракта. Во многих городах Украины прошли марши мира под названием "Я – Волноваха". Петр Порошенко во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе показал кусок корпуса автобуса, пострадавшего в результате теракта, и призвал весь мир к борьбе с терроризмом.

На Донбассе, возле позиций украинских военных, взорвался вражеский беспилотник, трое бойцов получили ранения.