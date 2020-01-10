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пятница, 10 января 2020 18:58

Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник

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Возле украинских позиций на Донбассе взорвался вражеский беспилотник
В результате инцидента трое украинских бойцов получили ранения. Фото: ua/tv

На Донбассе возле позиций украинских военных взорвался вражеский беспилотник, трое бойцов получили ранения.

Таким образом за прошедшие сутки, 9 января, ранения и боевые травмы получили четверо военнослужащих и еще один погиб. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Факт ранения трое военнослужащих было подтверждено после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - говорится в сообщении.

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Раненые бойцы находятся в военно-лечебных учреждениях.

Сначала сообщалось, что 9 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Погибший - 23-летний Николай Довженко.

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