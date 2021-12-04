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суббота, 04 декабря 2021 15:34

Лидерам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты "Единой России"

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Лидерам боевиков ОРДЛО вручили партбилеты &quot;Единой России&quot;
Партбилеты вручил в субботу президент России Медведев. Фото: znaj.ua

Лидеры ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия".

Партбилеты сегодня, 4 декабря, вручил глава партии "Единая Россия", экс-президент и премьер России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Партбилеты также были вручены некоторым главам регионов и депутатам Госдумы РФ.

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Церемония вручения партбилетов прошла перед открытием третьего, заключительного этапа съезда "Единой России". На нем должны быть переизбраны руководящие и центральные органы партии.

Верховная Рада Украины продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированных территориях Донбасса.

Такое решение 2 декабря приняли на заседании парламента, его поддержали 317 нардепов.

В декабре 2019-го президент Владимир Зеленский подписал закон об особом статусе Донбасса. В декабре 2020-го Совет продлил его еще на год – срок действия особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекал 31 декабря 2021 года.

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Дата
04
декабря

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