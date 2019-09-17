"Левый берег им, а правый – полякам" – Карпюк раскрыл планы РФ

Звільненій політв'язень давши прес-конференцію после звільнення. Фото: Антикор

Россия хочет расколоть Украину и захватить больше областей.

об этом рассказал один из сотрудников Федеральной службы безопасности России во время допроса, заявил освобожденый пленник Кремля Николай Карпюк на пресс-конференции.

"После того, как меня перевезли во Владикавказ со мной общались многие офицеры ФСБ. Их называют "фейсами", поскольку они не называются, видишь только лицо. Был среди них один генерал Роман Григорьевич, который рассказывал мне как они планируют расколоть нашу страну. Есть план раскола по Днепру: левый берег им, а правый - полякам. они рассчитывали, что после Донбасса будет Одесса, Харьков, Днепр и даже в Западную Украину они завезли своих сепаратистов. в последние планами он не делился, и потом сам задал ему эти вопросы там, Он мне отв вел, ​​что они запустили перемирие. Я тогда понял, что они проиграли", - говорит Карпюк.

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Экс-пленник утверждает, что удалось сдержать россиян благодаря единству.

"Да, мы понесли потери, но сохранили государство", - добавил он.

Николай Карпюк - заместитель председателя партии УНА-УНСО. Захваченный в плен 17 марта 2014 года во время поездки в Москву. Туда его делегировало руководство "Правого сектора" для якобы встречи с руководством РФ. Россияне обвиняют его в участии в І Чеченськой войне, руководстве бандой и участие в ней, и убийстве и покушении на убийство двух российских солдат. 26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил Карпюка до 22,5 лет колонии строгого режима. Освобожден 7 сентября после обмена с РФ.