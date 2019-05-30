Кум Путина хочет заставить украинцев восстанавливать разрушенный Донбасс

На международной арене пропагандируют мысль о принятии автономии для ОРДЛО и отказа от оккупированного Крыма. Фото: Факты

Россия планирует вернуть оккупированные территории без репараций.

Для этого хочет заставить Украину признать автономию ДНР и ЛНР, сообщает Информационное сопротивление.

По мнению координатора ИС Дмитрия Тымчука, в Украине это мнение пропагандирует кум Путина Виктор Медведчук.

"На международной арене формируется мнение, что сейчас после президентских выборов в Украине сложилась наиболее приемлемая ситуация для решения так называемого внутриукраинского конфликта, а в другой интерпретации - гражданской войны", - говорит Тымчук.

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Тымчук добавил, что таким образом Россия пытается вынести оккупированный Крым "за скобки" переговоров и заставить европейских лидеров пересмотреть антироссийские санкции.

Переговоры в "нормандской формате" состоятся не раньше осени. Обсуждать урегулирование военного конфликта с участием России будут лидеры Украины, России, Германии и Франции, говорит заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.