Кум не поможет - политолог про неутешительную судьбу Медведчука

Путин не будет спасать своего кума. Фото: росзми

Через своего кума Виктора Медведчука Владимир Путин не пойдет в наступление.

"Это скажется на переговорном процессе, на кейсе Минска, на возможности диалога и встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского", - говорит политолог Виталий Кулик.

"Донбасс остается одним из положений российской внешней и внутренней политики. Он присутствует в российском повестке дня. Представители оккупационных администраций участвовали, и сейчас являются одними из участников политической партии" Единая Россия ", то есть они уже сейчас зарегистрировались в Ростове, а значит во время избирательной кампании в Государственную Думу РФ Донбасс будет оставаться одним из маркеров российской политики. То есть можно ожидать обострения ", - говорит он.

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Проблема Украины в том, что люди, которые выполняют роль 5-й колонны Кремля не преследуются за государственную измену.

"Он пожаловался на то, что в Украине будут преследовать любого политика, который имел с ним дело. Если бы это было действительно так, то проблем с предателями в высшем политическом руководстве не было", - говорит он.

13 мая Печерский районный суд города Киева отправил нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест. Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов. В этом же подозревают и другого нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который по словам главы СБУ скрывается в России.