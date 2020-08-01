Кулеба рассказал, чего будут требовать в переговорах с Россией по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинская сторона готова идти на компромиссы в переговорах с Россией, чтобы вернуть под контроль оккупированный Донбасс. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Украина готова на компромиссы в переговорах с Россией, чтобы вернуть под контроль оккупированный Донбасс. Но для того должны быть выполнены все условия нашей стороны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Первое - полный контроль над границей Украины. Второе - статус отдельных регионов Донецкой и Луганской областей определенный законодательством и в пределах широкой формы децентрализации и отсутствие каких-либо прав вето на общенациональные решения", - сказал он, передает Главком.

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Кулеба отметил, что Украина - унитарное государство, децентрализованное. Также глава МИД напомнил слова президента Владимира Зеленского об обязательном выводе из Донбасса иностранных группировок, техники и разоружения боевиков.

"То есть все, кто незаконно вооружен, должны быть разоружены. Они могут себя называть хоть Нацгвардия, хоть "милиция", хоть "полиция" или "внутренние войска". О том, как будет обеспечиваться порядок на этих территориях в процессе деоккупации, надо договариваться", - добавил он.

В переговорах по Донбассу необходимые компромиссы. Однако в вопросах суверенитета, территориальной целостности, независимости и неприкосновенности границ. Об этом заявил первый президент Украины и новоназначенный страны в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. Политик подчеркнул, что его задача состоит в том, чтобы закончить войну.