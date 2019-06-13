Кровавая дань: в ООН рассказали о количестве погибших среди мирного населения

С начала года на Донбассе погибли 10 гражданских лиц.
В период с 16 февраля по 15 мая получили ранения 35 мирных жителей, говорится в докладе, который обнародовало Управление ООН по правам человека, сообщает УНН.
"Получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также из-за мин и взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Угрозу жизни и имуществу населения Донбасса несут постоянные обстрелы и перестрелки.
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Мирные жители получили ранения во время работы в поле возле Попасной в Луганской области.
Трактористы подорвались на взрывном устройстве, сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
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