Кровавая дань: в ООН рассказали о количестве погибших среди мирного населения

Жители оккупированных территорий подрываются на минах, ппадають в плен к боевикам и попадают под обстрелы. Фото: 112 Украина

С начала года на Донбассе погибли 10 гражданских лиц.

В период с 16 февраля по 15 мая получили ранения 35 мирных жителей, говорится в докладе, который обнародовало Управление ООН по правам человека, сообщает УНН.

"Получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также из-за мин и взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Угрозу жизни и имуществу населения Донбасса несут постоянные обстрелы и перестрелки.

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Мирные жители получили ранения во время работы в поле возле Попасной в Луганской области. Трактористы подорвались на взрывном устройстве, сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.