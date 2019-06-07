На мине подорвались трактористы

Мирные жители получили ранения во время работы в поле возле Попасной в Луганской области.
Трактористы подорвались на взрывном устройстве, сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
"Буквально несколько часов назад трактористы, которые работали на поле между городом Попасная и селом Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие парни, жители с.Троицкое 1993 и 1971 годов рождения. Получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал Клименко в Facebook в пятницу вечером.
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Пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы. Их состояние здоровья удовлетворительное.
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