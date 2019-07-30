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Кремль устроит перепись населения в ЛНР и ДНР

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Кремль устроит перепись населения в ЛНР и ДНР
Фото: Крым.Реалии

В октябре этого года на оккупированном Донбассе, по указанию Кремля, планируют провести перепись населения. Вероятно, для того, чтобы выяснить, сколько денег боевики украли на "мертвых душах", сообщает "Радио Свобода".

"Судя по всему, в Кремле есть большие опасения, что эти деньги разворовываются, что цифры количества населения, которые подают им из неподконтрольных территорий, завышены. То есть приходит сумма, которая рассчитана на "мертвые души", и эти деньги, которые будто бы для "мертвых душ", идут в карманы "чиновникам" оккупационной администрации", - рассказал журналист из Луганска Александр Белокобыльский.

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На этот перепись планируют потратить несколько сотен миллионов рублей. Среди вероятных вопросов анкеты есть и политические: положительные изменения после провозглашения псевдореспублик, "влияние на вашу жизнь конфликта на Донбассе" и даже "какой вы видите дальнейшую судьбу" региона.

"Кроме выявления" мертвых душ ", Москва хочет выяснить степень лояльности местного населения. Это подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько голосов людей, кто подвергся в течение пяти лет массированной обработке пропагандой" , - говорит Белокобыльский.

"Одно дело - количество выданных российских паспортов по официальным документам, и совсем другое - по переписи. Цифры, без сомнения, не сойдутся. Перепись не проверяет информацию, которую сообщают люди. Но, с другой стороны, это официальная цифра, можно апеллировать к ней: "Вот там столько-то наших граждан", - объясняет российский политолог Дмитрий Орешкин.

Отмечается, что в этой переписи есть, как минимум, один безусловный плюс.

"Сотни безработных привлекут к опросам, обещают платить минимум 11 тысяч рублей, это почти 4,5 тысячи гривен за 18 дней работы", - отмечает издание.

Президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для всех украинцев, живущих в Луганской и Донецкой областях. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правовой информации РФ.

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