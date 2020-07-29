Кравчук прокомментировал информацию о возможном участии в Минских переговорах

Кравчук не против участия в Минских переговорах в составе Трехсторонней контактной группы. Фото: censor.net.ua

1-й президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

При этом он уточнил, что на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет, пишет "Сегодня".

По мнению Кравчука, назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом.

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"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" - сказал Леонид Кравчук.

28 июля стало известно, что 2-й президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).