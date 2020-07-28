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вторник, 28 июля 2020 13:18

Кучма вышел из состава Трехсторонней контактной группы

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Кучма вышел из состава Трехсторонней контактной группы
Леонид Кучма возглавлял украинскую делегацию в ТКГ с 3-го июня 2019 года. Фото: Администрация президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма покинул пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

В сообщении Владимир Зеленский подчеркнул, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

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Зеленский поблагодарил Кучму за все усилия, которые тот приложил для разблокировки Минского процесса ради достижения мира.

"Ваш опыт был важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", — сказал Зеленский во время встречи с Кучмой 28 июля.

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма во второй раз возглавил украинскую делегацию в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 3 июня 2019 года.

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