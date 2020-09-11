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Кравчук объяснил, почему Украина согласилась на совместное патрулирование с боевиками

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Кравчук объяснил, почему Украина согласилась на совместное патрулирование с боевиками
Совместное инспектирование в районе Шумив сорвалось. Фото: twitter.com/osce_smm

Условием Украины для согласия на совместное патрулирование позиций ВСУ в районе Шумив на Донбассе было присутствие ОБСЕ.

"Мы не против (против совместного патрулирования) при одном условии, если там будет представитель ОБСЕ. В ОБСЕ с нами согласились и сказали, что такого представителя предоставят в рамках исключения, как одноразовое действие, которое в будущем не будет повторяться", - пояснил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он убежден, что к данному вопросу можно будет вернуться только после консультаций подгруппы ТКГ безопасности.

"Впервые присутствовал господин Козак - советник Путина. Я был удивлен. Он очень энергично в формате ультиматума сказал, что Украина наконец должна решить, будет ли она выполнять Минские договоренности, или нет", - рассказал Кравчук.

Он также отметил, что россияне обвинили Украину в том, что во время режима тишины ВСУ якобы вели инженерные укрепления на позициях. Кравчук добавил, что ОБСЕ с версией РФ не согласилась.

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9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумив с участием представителя координатора от ОБСЕ. Впрочем, общее инспектирование 10 сентября сорвалось.

Россия и боевики "ДНР" выдвинули новые требования по совместной инспекции в районе Шумив, которые не обсуждались в ходе внеочередной конференции Трехсторонней контактной группы. В тот же день участок в районе Шумив был обстрелян террористами. В ОП сообщили, что согласованное "инспекции" не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

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