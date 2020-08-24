Кравчук назвал страны, куда можно перенести Минские переговоры

Переговоры ТКГ можно перенести в Швейцарии, Швеции, Финляндии - Кравчук. Фото: Гордон

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сказал, что переговоры по Донбасса могут перенести в Швейцарию, Швецию или Финляндию.

Это произойдет в том случае, если Россия введет войска в Беларусь по просьбе Александра Лукашенко, пояснил в интервью Дмитрию Гордону.

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"Если будет эта военная помощь, то это уже не государство, а оккупированная территория. Поэтому там нам делать нечего", - сказал Кравчук.

Предложение провести местные выборы на оккупированных территориях поступило в Верховную Раду. Такое предлагал глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук.