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понедельник, 24 августа 2020 12:22

"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях

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&quot;Не понимаю как это сделать&quot; - Разумков про выборы на оккупированных территориях
Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированных территориях. Фото: Zik.ua

Предложение провести местные выборы на оккупированных территориях поступило в Верховную Раду. Такое предлагал глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук.

"Профильный комитет будет рассматривать эти вопросы. Пока рано мне говорить за комитет, я свою позицию скажу. Я слышал от многих чиновников, что выборы - это правильно, и их надо проводить по всей территории, на которой это возможно сделать. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции ", - сказал голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

Но, отметил, есть ограничения.

"Выборы должны быть выборами, они должны быть демократические, представлять интересы всех граждан, проживающих на той или иной территории, нравится нам их выбор или нет. Но выборы должны соответствовать европейским нормам, должны быть такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровья наших граждан. на сегодня провести выборы на временно оккупированных территориях ... Я не понимаю, как это сделать ", - говорит председатель Верховной Рады.

Считает, целесообразно было бы услышать мнение других членов Временной контактной группы.

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"Если мы говорим о ТКГ, то следовало бы услышать мнение других представителей, включая представителей офиса президента, Андрея Борисовича Ермака, например, - он отвечает за это направление. Пока дополнительной информации по этому поводу не поступало ", - сказал спикер парламента.

Отметил, что в любом случае Верховная Рада будет действовать в интересах всех граждан Украины, но "учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях".

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 18 августа во время заседания группы проинформировал ее участников о том, что в рамках подготовки к местным выборам в Украине направил обращение в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии Постановления ВР "О назначении очередных местных выборов в 2020 году "Закона Украины" Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

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