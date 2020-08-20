Коронавирус в Донецкой области набирает обороты

В Донецкой области обнаружили еще 29 инфицированных коронавирусом. Фото: Reuters

В Донецкой области зафиксировано 1184 инфицированных коронавирусом Covid-19. Такие данные на четверг, 20 августа.

"Темпы распространения коронавирусной болезни растут. Еще месяц назад двадцать новых больных в день для Донецкой области было большим числом, сейчас же - норма. И в целом по Украине чуть ли не ежедневно обновляется рекорд по количеству лиц, которым диагностирован Covid-19. Это значит, что сейчас от каждого из нас требуется изрядная ответственность", - написал в Facebook председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По данным Кириленко, за 20 августа в Донецкой обнаружили еще 29 новых больных коронавирусной болезнью:

9 в Мариуполе (мужчины 32 и 62 лет, девочки 5 и 9 лет, женщины 26, 45, 58, 59 и 60 лет);

9 в Славянске (мужчина 79 лет, 5-летняя девочка, женщины 66, 53, 66, 59, 56, 34 и 56 лет);

6 в Мангушский районе (15-летний парень, мужчины 52 лет, женщины 20, 26 и 50 лет);

2 в Селидово (мужчины 24 и 40 лет);

по 1 в Краматорске (мужчина 49 лет), Волновахском (мужчина 61 года) и Никольском (женщина 23 лет) районах.

Среди больных четверо детей и один медработник.

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Кириленко отметил, что пока Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сохранила за Донецкой областью статус "зеленой" зоны.

В Украине 20 августа утром число инфицированных коронавирусом поднялось до 98 537. Количество случаев Covid-19 за последние сутки выросло более чем на 2 тысячи.