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понедельник, 04 мая 2020 04:05

Коронавирус в Донецкой области набирает обороты

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Коронавирус в Донецкой области набирает обороты
Пик заболевания в области еще не наступил. Фото: Фейсбук

В воскресенье, 3 мая, в Донецкой области Covid-19 подтвердили у еще 12 человек.

9 случаев инфицирования зафиксировали в Мариуполе, сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко.

Также на новую болезнь заболели еще двое жителей Бахмута и ​​один пациент со Светлодарска.

"В Мариуполе и Бахмуте новые инфицированные - из круга контактов лиц, у которых Covid-19 обнаружили раньше, - рассказал чиновник. - В Светлодарске наличие вируса подтвердили у больного с предварительным диагнозом "пневмония". Где он заразился, сейчас устанавливается".

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Глава Донецкой ОГА считает, что пик заболевания в области еще не состоялся.

С начала вспышки в Донецкой области новую коронавирусную инфекцию подхватил 81 человек. 13 пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений, тогда как один умер от осложнений Covid-19.

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