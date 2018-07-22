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воскресенье, 22 июля 2018 19:48

"Казак" ДНР пытался дать взятку пограничникам

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&quot;Казак&quot; ДНР пытался дать взятку пограничникам
Мужчину с документами террористов задержали на пункте пропуска. Фото: ООС

22 июля на КПВВ "Марьинка" при осмотре автомобиля Toyota Corolla обнаружили тайник с документами террористической организации ДНР.

Документы были оформлены на жителя Донецка. Нашли служебное удостоверение "Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР "Казачество ДНР", знак "Народный контролёр общественного движения "Донецкая республика" и членский билет общественного движения "Донецкая республика", сообщает пресс-центр ООС.

Мужчина предложил 1000 грн за неразглашение факта обнаружения документов с символикой ДНР. Факт предложения взятки задокументировали.

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"Поскольку в действиях гражданина К. усматриваются признаки уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины, материалы по данному факту переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия решения согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

На оккупированных территориях Донбасса умер так называемый "народный мэр" Свердловская, а в Луганске боевик подорвал себя гранатой. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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