Дембельнулись: "народный мэр" умер, а боевик - самоликвидировался, показали фото

На оккупированных территориях Донбасса умер так называемый "народный мэр" Свердловска, а в Луганске боевик подорвал себя гранатой. Об этом написал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"200-я бригада" (погибшие на Донбассе боевики) 18.07.18 пополнилась очередным "дембелем" - самоликвидировался сторонник российско-оккупационных войск, "народный мэр" города Свердловск Александр Шмальц. Активно выступал в проведении сепаратистского референдума и оккупации Украины", - написал "Штирлиц".

Автор: Facebook Анатолія Штефана

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Также Штефан сообщил о самоподрыве боевика гранатой.

"Воин" Дирляндии "- бери пример с Ивана. Иван Царик, 1981 г.р., житель Луганска, подорвал себя гранатой РГД-5. Граната осталась после прохождения службы в рядах оккупантов "НМ ЛНР". Ждем вступления в ряды "200_бригада" очень ждем Ваня ", - добавил Штефан.

В сети показали фото ликвидированного в Донбассе российского кадрового военного Мазудина Неджферова. Известно, что он также участвовал в аннексии Крыма.