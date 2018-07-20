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пятница, 20 июля 2018 22:30

На Донбассе нашли запрещенные российские мины
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Мины с российской маркировкой нашли у Водяного
Фото: Facebook
Мины с российской маркировкой нашли у Водяного
Мины с российской маркировкой нашли у Водяного
Мины с российской маркировкой нашли у Водяного

Украинские саперы обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2 недалеко от Водяного, Донецкой области.

"После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, расположенного на Мариупольском направлении, несколько дней тому назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается", - сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

В штабе заметили, что в Украине, согласно принятым международным обязательствам в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), противопехотные мины типа ПМН в 1999 году уничтожены и Вооруженными силами Украины не используются.

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"Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы захватить один из крупнейших городов на побережье Азовского моря - Мариуполь - Россия должна ударить авиацией и сформировать танковый кулак.

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Дата
20
июля

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