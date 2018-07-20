На Донбассе нашли запрещенные российские мины

Фото: Facebook

Украинские саперы обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2 недалеко от Водяного, Донецкой области.

"После проведения инженерной разведки места, где вблизи Водяного, расположенного на Мариупольском направлении, несколько дней тому назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий, военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается", - сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

В штабе заметили, что в Украине, согласно принятым международным обязательствам в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), противопехотные мины типа ПМН в 1999 году уничтожены и Вооруженными силами Украины не используются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это эскалация", - рассказали о тревожной ситуации на границе

"Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован в качестве доказательства российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы захватить один из крупнейших городов на побережье Азовского моря - Мариуполь - Россия должна ударить авиацией и сформировать танковый кулак.