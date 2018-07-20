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пятница, 20 июля 2018 12:40

Россия изменила тактику в Азовском море

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Россия изменила тактику в Азовском море
РФ резко изменила тактику в Азовском море. Причиной может быть непогода. Фото: Politeka

За последнюю неделю Россия резко изменила свою тактику в Азовском море.

Что от этого ждать, рассказал главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

"Начиная с 14 по 19 июля береговая охрана ФСБ РФ не задержала ни одного судна непосредственно в море. Однако, в этот же период времени резко увеличилась продолжительность искусственной задержки судов на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский пролив. Заметим, что все эти суда - с грузом. В предыдущие недели средняя продолжительность искусственной задержки составляла 21-23 часов, с 14.07 по 17.07.18 она составила 59 часов.

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РФ на этой неделе резко изменила тактику блокады украинских портов - возможно, в том числе из-за погоды и штормовых предупреждений по шквалов (то есть условий, при которых катера береговой охраны ФСБ РФ могли не выходить в море) ", - написал Клименко.

Чтобы захватить один из крупнейших городов на побережье Азовского моря - Мариуполь - Россия должна ударить авиацией и сформировать танковый кулак.

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