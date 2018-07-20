"Это эскалация", - рассказали о тревожной ситуации на границе

Россия подготовилась к эскалации а Донбассе и админкордони с Крымом. Фото из открытых источников

Россия начала эскалацию: развернула войска на границах с Украиной и обострила ситуацию в Азовском море.

Ситуацию прокомментировал ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай "Обозревателю".

"Ситуация действительно напряженная, угрожающая. Ежедневно россияне останавливают корабли наших моряков, торговые суда, занимаются их незаконным проверкой, задержкой. Это действия на разрушение наших возможностей в этом направлении - в перевозке грузов, рыбалке и тому подобное.

Это эскалация. Это не ситуативные решения. Они понемногу проводят реформу своей армии, подтягивают к границам Украины свои войска, строят военные базы у нас по некоторым направлениям. До конца года планируют развернуть у наших границ, по разным оценкам, 4 армии.

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Соответственно, они сейчас усилили крымские группировки. Последнее, что они там сделали, - поставили ПВО. Также в Ростовской области поставили - перекрыли небо над Украиной. И усилили группировку в Азовском море ", - сказал волонтер.

За последнюю неделю Россия резко изменила свою тактику в Азовском море - не задержали ни одного судна.