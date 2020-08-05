Кандидат на должность посла США назвал количество россиян на Донбассе

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1440
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 405
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18396
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3681
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6813
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
8
5
13
17
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
Видео
Все видео
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе
В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе
Три обстрела за сутки. Боевых потерь за время перемирия нет - штаб ООС
Три обстрела за сутки. Боевых потерь за время перемирия нет - штаб ООС
Оккупанты провоцировали украинских военных выстрелами из гранатометов
Оккупанты провоцировали украинских военных выстрелами из гранатометов
Русские наемники провоцируют украинских воинов
Русские наемники провоцируют украинских воинов
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 324
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1440
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6813
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 720
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 117
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
среда, 05 августа 2020 22:36

Кандидат на должность посла США назвал количество россиян на Донбассе

  Комментировать
Кандидат на должность посла США назвал количество россиян на Донбассе
Кит Дейтон сообщил о ситуации на Донбассе. Фото: Ukranews

Около 2,3 тыс. россиян сейчас находятся на Донбассе.

В комитете по международным отношениям Сената об этом заявил кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, передает "Голос Америки".

"Россия передала поддерживаемым ею боевикам более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и другие виды вооружения", - заявил дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США готовят для Украины преемника Волкера

Дейтон заявил, что украинской армии противостоит достаточно мощная сила.

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", - сказал кандидат на должность посла.

Кот Дейтон может стать спецпредставителем по вопросам Украины в Госдепе США. Его кандидатуру могут утвердить сразу после президентских выборов в США в ноябре, рассказал в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кандидат на должность посла США назвал количество россиян на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

18 месяцев был сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 14517
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 12105
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 10863
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 7614
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 7425
Донбасс
В заброшенном доме нашли склад оружия терористов
В заброшенном доме нашли склад оружия терористов Просмотров: 225
Поймали пулеметчика боевиков, который прятался в России
Поймали пулеметчика боевиков, который прятался в России Просмотров: 612
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
3
 Просмотров: 900
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
 Просмотров: 207
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук 2 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
3
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
Голосов: 9130
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua