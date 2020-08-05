Кандидат на должность посла США назвал количество россиян на Донбассе

Кит Дейтон сообщил о ситуации на Донбассе. Фото: Ukranews

Около 2,3 тыс. россиян сейчас находятся на Донбассе.

В комитете по международным отношениям Сената об этом заявил кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, передает "Голос Америки".

"Россия передала поддерживаемым ею боевикам более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и другие виды вооружения", - заявил дипломат.

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Дейтон заявил, что украинской армии противостоит достаточно мощная сила.

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", - сказал кандидат на должность посла.

Кот Дейтон может стать спецпредставителем по вопросам Украины в Госдепе США. Его кандидатуру могут утвердить сразу после президентских выборов в США в ноябре, рассказал в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко.