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среда, 20 ноября 2019 18:30

Какое оружие получит армия до конца года

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Какое оружие получит армия до конца года
К концу года ВСУ получат еще почти 3000 единиц боеприпасов / фото: ОПК

К концу года армия получит еще около 54 тысяч шт. боеприпасов различного назначения, более 800 приборов ночного видения.

Также в Вооруженные силы поступит более 2800 образцов вооружения в военной техники, пишет АрмияInform.

Ожидается поставка почти 1300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 80 единиц бронетанкового вооружения и техники, более 100 автомобилей, около 80 средств инженерного оборудования, более 30 комплексов БПЛА и более 30 средств связи", - говорит представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак.

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Продлится поставки радиолокационных станций для противовоздушной обороны и комплексов и станций РЭБ, модернизированных самолетов и вертолетов.

Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26.

Самолет передало государственное предприятие "Завод 410 ГА".

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