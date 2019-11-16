Военные получили модернизированный самолет Ан-26

Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26.

Самолет передало государственное предприятие "Завод 410 ГА", сообщает АрмияИнформ.

Предприятие обновило курсовые системы, регистрационное и метеонавигационных оборудование, радиолокационные станции и другую бортовую аппаратуру. Самолет получил продление ресурса летной годности.

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