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суббота, 16 ноября 2019 19:26

Военные получили модернизированный самолет Ан-26

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Бригада транспортной авиации ВСУ получила модернизированный самолет Ан-26.

Самолет передало государственное предприятие "Завод 410 ГА", сообщает АрмияИнформ.

Предприятие обновило курсовые системы, регистрационное и метеонавигационных оборудование, радиолокационные станции и другую бортовую аппаратуру. Самолет получил продление ресурса летной годности.

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Отремонтируют аэропорты Днепра и Измаила. На это в госбюджете на 2020 и предусмотрели более 1 млрд. грн. На проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" предусмотрено 1 млрд грн. На эти деньги планируют начать строить новую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и новый перрон

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Дата
16
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