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пятница, 25 июня 2021 17:05

Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото
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3-й полк спецназначения им. князя Святослава Храброго признали взаимосовместимым с подразделениями Североатлантического альянса
Фото: Пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
Подразделение прошло первый этап оценки на пути к привлечению в Силы быстрого реагирования НАТО
Вскоре второе подразделение ССО Вооруженных сил Украины пройдет финишную оценку
3-й отдельный полк специального назначения имени князя Святослава Храброго дислоцируется в Кропивницком

Третий отдельный полк специального назначения им. князя Святослава Храброго успешно прошел первый этап оценки на пути к привлечению в Силы быстрого реагирования Североатлантического альянса.

"Воины еще на шаг стали ближе к большой международной семьи SOF (сил специальных операций. - Gazeta.ua), которая является гарантом мировой безопасности. Мы успешно прошли оценки первого уровня на пути к привлечению в Nato Response Forces - Силы быстрого реагирования НАТО ", - сообщила пресс-служба командования Сил специальных операций ВСУ.

"Исходя из опыта международных учений, мы не чувствуем разницы между своей работой и работой партнеров из Альянса. Мы полностью интегрировались в процесс планирования и боевого управления, а также применение наших подразделений, - прокомментировал один из участников международного оценивания. - На всех этапах учений нас оценивали представители Польши и стран-партнеров, входящих в силы спецопераций НАТО. Они отметили нашу способность к переброске сил и средств, развертывание операционной базы, планирование и проведение полного спектра специальных задач ".

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Третий полк спецназначения им. князя Святослава Храброго признали взаимосовместимыми с подразделениями Альянса, что позволило присвоить национальную оценку первого уровня NATO - NEL-1.

Вскоре второй подразделение ССО Вооруженных сил Украины будет проходить финишную оценку NEL-2.

"Это позволит нам поддерживать мир и безопасность не только в нашей стране, но и в мире, стоя бок о бок с военнослужащими Альянса", - отметили в пресс-службе.

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Недавно воины одной из частей Сил специальных операций ВСУ прошли сертификацию по стандартам НАТО. Украина стала единственным государством, которое без членства в Альянсе отныне имеет сертифицированных военных инструкторов с тактической медицины.

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25
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