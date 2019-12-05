Как сети поздравляют украинских волонтеров с праздником

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 108
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 3825
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6300
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19449
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6282
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 378
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3133
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
7
8
13
26
3
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева
Попрощались с погибшим бойцом Алексеем Капустяном
Попрощались с погибшим бойцом Алексеем Капустяном
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Показали, как артиллеристы учатся уничтожать врага
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
Без потерь и ранений: на Львовщине и в Тернополе встречали военных с ООС
&quot;Доцент&quot; самоликвидировался: показали фото опасного боевика
"Доцент" самоликвидировался: показали фото опасного боевика
Видео
Все видео
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе
Помним: имена всех воинов, погибших в ноябре на Донбассе
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
Дело бронежилетов: Марченко снизили сумму залога
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
"Разведчик Матюха был "мэром" Горловки максимум 3 дня" - Снегирев
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 6300
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1962
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2340
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6282
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 981
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 27
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
четверг, 05 декабря 2019 17:11

Как сети поздравляют украинских волонтеров с праздником

  Комментировать
Как сети поздравляют украинских волонтеров с праздником
Как бы не вы, то нас бы не было. Спасибо. Фото: Эспрессо TV

Украины 5 декабря празднует День волонтера.

Для нашего народа этот день связан с борьбой за нашу свободу и независимость.

Все началось с бутербродов и чая на Майдане Независимости, опрокидывания хлеба и колбасы заблокированным россиянами украинских военных, а завершилось поставками формы и вооружения на Донбасс.

В 2014-м волонтеры возродили украинскую армию, а затем и реформировали ее.

Gazeta.ua присоединяется к поздравлению этих неравнодушных, благодаря которым небо над над головами миллионов украинцев до сих пор мирное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офицер ВСУ рассказал о ликвидированных за сутки россиянах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минские переговоры: у Зеленского хотят сменить "представителей Донбасса"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пристайко передал текст будущего текста "нормандского соглашения" по Донбассу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Говорят, войны нет" - в сети показали искалеченного военного ВСУ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибшие бойцы ООС были офицерами спецназа "Альфа"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт

Украинские волонтеры рассказали как изменилась ситуация на 6-м году войны

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как сети поздравляют украинских волонтеров с праздником». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

"Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику" - в Украине празднуют День волонтера

Самое читаемое
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
Украинец рассказал о реальных заработках в Польше
 1 Просмотров: 24678
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей
Затянуло за несколько минут в мутную воду: мужчина погиб на глазах у сыновей Просмотров: 12420
Зинченко нужно уходить из команды
Зинченко нужно уходить из команды
 Просмотров: 9756
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
Эксперт объяснил, почему газ для населения подорожает
 Просмотров: 8964
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
Ученики прыгали из окон на авто: в Одессе горит колледж
21
 Просмотров: 7930
Донбасс
"Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику" - в Украине празднуют День волонтера
"Тогда мы перли на фронт все, что могли - еду, одежду и технику" - в Украине празднуют День волонтера
 Просмотров: 252
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум 2 Просмотров: 2646
Минские переговоры: у Зеленского хотят сменить "представителей Донбасса"
Минские переговоры: у Зеленского хотят сменить "представителей Донбасса" Просмотров: 333
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск" 3 Просмотров: 1341
"Нормандская встреча": евродепутаты обратились к Меркель и Макрону
"Нормандская встреча": евродепутаты обратились к Меркель и Макрону Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
5
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
3
Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
2
"Слуга народа" создает этический кодекс партии
Голосов: 4290
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua