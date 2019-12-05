Как сети поздравляют украинских волонтеров с праздником

Как бы не вы, то нас бы не было. Спасибо. Фото: Эспрессо TV

Украины 5 декабря празднует День волонтера.

Для нашего народа этот день связан с борьбой за нашу свободу и независимость.

Все началось с бутербродов и чая на Майдане Независимости, опрокидывания хлеба и колбасы заблокированным россиянами украинских военных, а завершилось поставками формы и вооружения на Донбасс.

В 2014-м волонтеры возродили украинскую армию, а затем и реформировали ее.

Gazeta.ua присоединяется к поздравлению этих неравнодушных, благодаря которым небо над над головами миллионов украинцев до сих пор мирное.

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