Как можем вернуть Донбасс до 2030 года

 
Ексклюзивы
1/5
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 855
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 81
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 90
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 153
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 144
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 765
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 612
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 603
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
7
7
4
3
У линии разграничения местный подорвался на гранате
У линии разграничения местный подорвался на гранате
Попрощались с воином, который погиб на Донбассе
Попрощались с воином, который погиб на Донбассе
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
&quot;Навсегда останется в рядах &quot;Небесного войска&quot; - село простилось с 30-летним воином
"Навсегда останется в рядах "Небесного войска" - село простилось с 30-летним воином
&quot;О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии&quot; - Мендель запускает телешоу
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Видео
Все видео
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Обсуждали Донбасс. СМИ обнародовали новую запись переговоров Медведчука и Суркова
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 90
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 765
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 288
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 414
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 819
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 марта 2021
1 Просмотров: 72
Чому варто читати книжки
Нещодавно один відеоблогер сказав, що епоха книжок минула. Прийшла епоха ютюбу. А один колишній міністр сказав, що він не читає книжок. Тільки ...
пятница, 26 марта 2021 20:23

Как можем вернуть Донбасс до 2030 года

  Комментировать
Как можем вернуть Донбасс до 2030 года
Сергей Гармаш рассказал, как можем вернуть Донбасс. Фото: Тарас Подолян

Вернуть Донбасс можем еще в этом десятилетии. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

"Украина должна постоянно работать на экономическое и военное ослабление противника. А также показывать россиянам вредность для них империалистической идеологии. Сейчас есть неблагоприятный для России фактор - деятельность администрации Байдена. Пандемия ослабляет российскую экономику. Следует учитывать и возраст Путина. Россияне устали от него . Выросло поколение, которое не видело другого президента. Оно живет в интернет-пространстве, хочет свободы, прогресса, а не изоляции. Недавний опрос показал, что 40 процентов россиян не желают видеть Путина президентом после 2024 года. Многие факторы могут способствовать существенному ослаблению России ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский перестал видеть мир в глазах Путина - член ТКГ

Тогда она займется решением внутренних проблем, или ослабнет настолько, что мы сможем вернуть Донбасс военным путем но малой кровью, добавляет.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Украина может рассмотреть вопрос поставки воды в оккупированный Крым. Это возможно лишь в случае возникновения там гуманитарной катастрофы, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как можем вернуть Донбасс до 2030 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основал Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 15273
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 5 Просмотров: 6534
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
Карантин не для нас: как студенты в США отрываются на пляжах Флориды
22
 Просмотров: 6030
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19
На входе в магазины будут требовать отрицательный тест на Covid-19 Просмотров: 5580
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
Ковбойский фотосет: Мисс Вселенная случайно засветила грудь
5
 Просмотров: 5274
Донбасс
Зеленский консультируется с "нормандской четверкой" по поводу обострения на Донбассе
Зеленский консультируется с "нормандской четверкой" по поводу обострения на Донбассе Просмотров: 18
Режим Лукашенко запретил книгу о белорусах на Донбассе
Режим Лукашенко запретил книгу о белорусах на Донбассе Просмотров: 99
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается 5 Просмотров: 1503
В ОРДЛО перебросили российских кадровых военных - разведка
В ОРДЛО перебросили российских кадровых военных - разведка Просмотров: 306
"В Донецк вернусь, когда там будут правильные флаги" - писательница
"В Донецк вернусь, когда там будут правильные флаги" - писательница
 Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
5
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
5
На фронте погибли четверо военных. Бой продолжается
3
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
3
В Украине нельзя больше сажать за решетку политзаключенных
Голосов: 10701
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть