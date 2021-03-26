Как можем вернуть Донбасс до 2030 года

Сергей Гармаш рассказал, как можем вернуть Донбасс. Фото: Тарас Подолян

Вернуть Донбасс можем еще в этом десятилетии. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" представитель Донецка в украинской делегации Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

"Украина должна постоянно работать на экономическое и военное ослабление противника. А также показывать россиянам вредность для них империалистической идеологии. Сейчас есть неблагоприятный для России фактор - деятельность администрации Байдена. Пандемия ослабляет российскую экономику. Следует учитывать и возраст Путина. Россияне устали от него . Выросло поколение, которое не видело другого президента. Оно живет в интернет-пространстве, хочет свободы, прогресса, а не изоляции. Недавний опрос показал, что 40 процентов россиян не желают видеть Путина президентом после 2024 года. Многие факторы могут способствовать существенному ослаблению России ".

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Тогда она займется решением внутренних проблем, или ослабнет настолько, что мы сможем вернуть Донбасс военным путем но малой кровью, добавляет.

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