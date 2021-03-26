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пятница, 26 марта 2021 00:35

Только в случае гуманитарной катастрофы: Кравчук о поставках воды в оккупированный Крым

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Только в случае гуманитарной катастрофы: Кравчук о поставках воды в оккупированный Крым
Кравчук рассказал о поставке воды в Крым. Фото: РБК

Украина может рассмотреть вопрос поставки воды в оккупированный Крым.

Это возможно лишь в случае возникновения там гуманитарной катастрофы, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "Дом".

Этот вопрос отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане "дай воду, потому что этого хочет Россия", – подчеркнул Кравчук.

Согласно нормам международного права ответственность за ситуацию в Крыму несет именно Россия. В частности, говорится об обеспечении населения водой.

Он напомнил об ответственности за жизни людей на этой территории, за политику, которую там проводят оккупанты, за состояние народа.

При этом, рассмотрению вопроса о поставке воды в оккупированный Крым обязательно должен предшествовать процесс переговоров.

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До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации полуострова Россией ситуация стала критической.

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