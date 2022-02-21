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Как из ОРДЛО попасть в Украину: в Минобороны назвали способ

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Как из ОРДЛО попасть в Украину: в Минобороны назвали способ
Российские оккупанты на Донбассе заблокировали работу большинства пунктов пропуска. Граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях, могут пересечь государственную границу альтернативным путем. Фото: depo.ua

Граждане Украины, находящиеся на временно оккупированных территориях Донбасса, могут пересечь государственную границу несмотря на блокировку работы КПВВ.

Для этого украинское правительство разработало альтернативные варианты, сообщил министр обороны Алексей Резников на брифинге 21 февраля, передает Gazeta.ua.

"Местные администрации готовы. Если КПВВ перекрыты, есть другие варианты, как люди могут попасть в Украину. Как это они делали раньше - через Харьковскую область и т.д. Мы всех принимаем. Люди, не бойтесь, Украина вас ждет! Украина вам не враг", - сказал он.

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Резников заверил, если у граждан Украины будет желания и "не быть заложниками", их примут на подконтрольной украинскому правительству части территории.

За это отвечает вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

На Донбассе приостановили функционирование КПВВ "Счастье".

Такое решение приняли из-за регулярных обстрелов российских оккупантов. Ввиду обострения ситуации и опасности, командующий ООС принял решение "по временному прекращению пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8:00 20 февраля на период существования угрозы.

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