На Донбассе из-за обстрелов закрыли КПВВ "Счастье"

На Донбассе приостановили функционирование КПВВ "Счастье".
Такое решение приняли из-за регулярных обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных Сил.
"Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, минувших суток, 19 февраля, трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".
Обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права. Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ", - говорится в сообщении.
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Ввиду обострения ситуации и опасности командующий ООС принял решение "по временному прекращению пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8.00 20 февраля на период существования угрозы".
За сутки 19 февраля российские наемники на Донбассе 136 раз открывали огонь, с начала текущих суток зафиксировали 8 нарушений прекращения огня.
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