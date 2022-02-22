Из Донецка к линии фронта движется большая колонна военной техники и танков – очевидцы

Военная техника двигается к границе. Фото: Укринформ

Жители оккупированного Донецка сообщают о марше чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении к линии столкновения.

Колонна прошла около 22 часов назад прямо по центру города, улице Университетской, и двигалась в течение часа. Люди говорят, что не видели такого масштаба "за восемь лет", сообщает "Радио Свобода".

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"На сотой единице сбились со счета. Шла из Донецка по трассе между Донецком и Макеевкой, предположительно в сторону Ясиноватой. Уезжали на трассу из центра Донецка", – сообщил житель города.

"Танки очень много. И БТРы. И людей увозили. Час техника ехала", – сообщила другая очевидца из центра города.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".