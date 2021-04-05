Из Донбасса сообщили неожиданные новости

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, неподалеку от Южного противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки выросло в 2,5 раза, а в Луганской - почти в 14 раз. Об этом говорится в последнем отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 апреля. Именно миссия зафиксировала в Донецкой области 594 нарушения режима прекращения огня, включая 453 взрыва. В Луганской области СММ зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов.