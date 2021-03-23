Информация о перевозке танков из России на Донбасс является фейком - Минобороны

Россия не перевозит танки Т-72 на Донбасс. Фото: www.slovoidilo.ua

Информация о переброске Россией танков на Донбасс, в Министерстве обороны признали не правдивой. Несмотря на это Москва продолжает отправлять в зону конфликта вооружение и технику.

"Сообщение о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 является фейк", - сообщают в Минобороне.

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В ведомстве отмечают, что эту информацию использует пропаганда противника для усиления деструктивного влияния на местное население.

Министерство иностранных дел Украины считает, что Россия, открыв в оккупированных Донецке и Луганске представительство партии "Справедливая Россия - За правду", грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины.