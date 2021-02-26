Граждане РФ получают подозрения относительно развязывания войны в Донбассе - Венедиктова

Венедиктова рассказала о подозрениях гражданам РФ. Фото: Украинская правда

С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий.

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Укринформ".

Среди них - российские чиновники

Подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.

За преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность.