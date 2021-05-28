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пятница, 28 мая 2021 08:18

Горячие сутки на Донбассе: есть погибшие и раненые

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Горячие сутки на Донбассе: есть погибшие и раненые
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 27 мая, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение, сообщили в штабе ООС.

Так, враг бил с минометов 120 и 82 калибров, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых пушек и стрелкового оружия. Под огонь попали Пески, Причепиловка, Опытное, Новгородское, Марьинка и Новотошковское.

"В направлении Новотошковского оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимо с жизнью. На обстрел российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь", - говорят в штабе.

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По состоянию на утро 28 мая зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Вблизи Авдеевки враг бил с минометов 82 калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Гранитного из крупнокалиберных пулеметов, в этом же направлении с беспилотника сбросили два выстрела ВОГ-17. В направлении Песков огонь вели из стрелкового оружия. Имеем раненого. Воину оказали помощь и эвакуировали в больницу. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

После начала действия режима прекращения огня в июле 2020 года в результате обстрела со стороны российских оккупационных войск погибли 38 украинских бойцов, еще 115 получили ранения.

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Дата
28
мая

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