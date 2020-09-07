"Главная задача власти - не врать" - почему Россия сорвала перемирие

Константин Батозский объяснил, зачем Россия сорвала перемирие. Фото: 112 канал

Хаос является атмосферой, в которой Путин чувствует себя уверенно. Россия сейчас в напряженных отношениях с Западом из-за отравления Навального и вмешательством в белорусские протесты. В этих условиях действуют как всегда - разжигают конфликты в различных частях мира, чтобы максимально распылить внимание Запада и не дать им выбрать одну консолидированную позицию. Так объясняет политолог Константин Батозский то, что Россия сорвала всеобъемлющее перемирие и 6 сентября ее наемники в Донбассе убили украинского военного.

"То, что российские наемники прицельно открыли огонь - абсолютно направлена ​​операция. Должна среди прочего подорвать в украинском обществе саму идею перемирия, отбить этот порыв у глав украинского администрации, чтобы Владимир Зеленский не смог использовать тему перемирия в пользу партии "Слуга народа" на местных выборах. Достигли и более глобальной цели - западные страны не будут успевать реагировать одновременно на истории с Навальным, Беларусью и Донбассом. Поэтому пока не будет движения ни по одному направлению. России выгодно максимально тянуть время. Ждут начала избирательной кампании в США. Тогда Белый дом фактически закрывается на переучет и имеют меньше дел к международной политике. Этот период Россия и другие страны используют для осуществления своих диверсионных актов.

Добавляет, Россия не заинтересована в окончании войны. Это рычаг воздействия. Жаль, что наши чиновники имеют такую ​​иллюзию.

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"Если читать отчеты военных, то перемирие фактически расторгнуто. Украинские воины дали отпор. Главная задача украинской власти сейчас - не врать. Надо сказать, что перемирие сорвано, а не называть это единичным случаем и давать агрессору шанс на повторение такого плана действий.

Стратегически Банковой наконец нужно определиться со стратегией в отношениях с Россией. Понять, что отдельно договориться с агрессором невозможно. Процесс координации с нашими западными партнерами должен быть постоянным, тем более, что Франция и Германия вовлечены в Минский процесс. Украинская власть не заняла никакой позиции по делу Навального, молчит о событиях в Беларуси - и в наших союзников вопрос: мы до сих пор разделяем общие ценности, или наоборот надеемся сами обо всем договориться с Россией? Когда наши партнеры не понимают наших действий, то нервничают и теряют доверие к Украине. Это может случиться теперь. Выглядит, наш президент не хочет заниматься международной политикой и определять ее".

На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и открыли прицельный огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере 3 обстрела, во время которых 1 украинский военнослужащий был ранен, а другой - погиб.