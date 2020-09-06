На Донбассе боевики второй раз нарушили перемирие: ООС понесли потери

В ответ на обстрел подразделения ООС применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Фото: UATV

Боевики в Донбассе второй раз за сегодня нарушили перемирие. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В воскресенье, 6 сентября, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Причепиловка Луганской области, в результате обстрела погиб военный.

"В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении ООС.

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На Донбассе 6 сентября на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня боевики нарушили договоренности и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. В результате обстрелов пострадал военнослужащий.